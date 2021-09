Carlos Santos faz live no Ver-o-Peso

O ex-governador, radialista, apresentador, cantor, youtuber, vendedor e empresário Carlos Santos tem realizado uma série de lives na capital paraense e, na manhã desta quarta-feira, esteve visitando a barraca da dona Nelma Pacheco, que escuta o Programa Carlos Santos há mais de 40 anos. Foi um bate-papo bem animado, em plena feira do Ver-o-Peso.



Carlos Santos tomou café com dona Nelma, que vende salgados feitos na hora, sucos, café em todos as modalidades ao gosto do freguês. Eles trocaram informações, falaram de diversos assuntos, sobretudo o empreendedorismo. É observar a live a qualquer momento, na página de Carlos Santos, no Youtuber e no Instagram.