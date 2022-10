Carlos Santos leva crianças e adultos ao cinema para celebrar mais um ano de vida

Na manhã desta quarta-feira, 12 de outubro, dia em que é celebrado o dia das crianças,o ex-Governador do Estado, radialista, apresentador, cantor, youtuber, e empresário, Carlos Santos, proporcionou uma manhã bem divertida para crianças e seus responsáveis, na sala de cinema do Shopping Pátio Belém.

Foram 107 crianças assistindo o filme “Minions 2: A Origem de Gru”, a iniciativa de levar as crianças ao cinema, foi em alusão ao aniversário de Carlos Santos, que será no dia 12 de novembro, um gesto de muito carinho e amor pelas crianças de nosso estado do Pará, uma vez que nem sempre essas crianças tem condição financeira para ir até o cinema com seus pais.

“Há muitos anos eu venho fazendo isso para celebrar meu aniversário, antes entregava ingressos para o parque de diversão, mas agora eu quis fazer algo onde eu pudesse reunir as crianças junto comigo de uma vez só, então eu escolhi o cinema, exatamente no dia das crianças, para dar um pouco mais de alegria para elas, onde assistiram filme comendo pipoca e tomando refrigerante, tudo de forma gratuita”, pontuou Carlos Santos.

Todo adulto já foi criança, e as vezes a alegria da infância não caminha junto com o crescimento daquele adulto,quando questionado sobre o lado criança que alguns adultos acabam esquecendo, ele diz, “Não desanime, não deixe de ser criança nunca, porque na criança esta a inocência da vida, no adulto a realização de um sonho, acredite no seu sonho”, relatou Carlos Santos.

Quem gostou muito do dia de hoje, foi Esther Vitória, de 8 anos,moradora de Ananindeua que veio junto com seu irmãozinho para aproveitar o cinema junto com os seus pais ” Eu gostei muito de vê o filme do Minions em uma televisão muito grande, e ainda comer pipoca e refrigerante, eu rir bastante, foi o melhor dia que eu já tive”, disse Esther Vitória.

Esther Vitória e seu irmão Kalebe com Carlos Santos

O dia não foi só divertido para a garotada, mas para os adultos que acompanharam suas crianças, inclusive, teve adulto que nunca tinha entrado no cinema antes, e que pela primeira vez conseguiu assistir um filme fora de casa e se sentiu muito feliz com a iniciativa.

“Eu adoro o Carlos Santos, e ficar cara a cara com ele foi muito emocionante, eu abracei e tirei foto, gostei muito de assistir o filme junto com Carlos Santos e meus sobrinhos e família na mesma sala de cinema, local que eu nunca tinha entrado antes, espero que Deus o abençoe muito, e que ele continue fazendo mais ações como essa”, disse Ana Maria Brandão Pinto que tem 62 anos e seu esposo de 53 anos, ambos nunca entraram em um cinema antes.

Além de proporcionar uma manhã com muita alegria e diversão, Carlos Santos ainda presenteou algumas crianças que participaram de uma dinâmica feita na hora, Carlos Miguel, de 6 anos, saiu muito feliz da sessão com seu carrinho do Batman, e Maiara Cristina ficou muito alegre com sua boneca nova. Um dia muito especial que vai ficar marcado na memória de crianças e adultos.