Carlos Santos leva mais de 100 crianças ao cinema para celebrar seu aniversário

Em uma manhã bastante animada e divertida, o CEO do Grupo Marajoara, Carlos Santos, proporcionou um momento especial para mais de 100 crianças do município de Ananindeua, Belém e Marituba, em uma sessão de cinema no Shopping Pátio Belém, localizada na capital paraense, para comemorar seu aniversário de 72 anos.

A ideia de celebrar seu aniversário com crianças não é nova para Carlos Santos. Por muitos anos, ele festejava seu aniversário com várias crianças no ITA Center Parque. Mas, há alguns anos, ele resolveu propor uma experiência diferente: levar as crianças para o cinema.

“Para mim é um motivo de muita satisfação, alegria e gratidão a Deus, por mais uma vez oferecer esse momento de diversão para as crianças, algo que eu já faço a tantos anos, e agora nesse formato de cinema. Então enquanto eu puder farei sempre o possível para oferecer alegria para as crianças,” pontuo o CEO Carlos Santos.

Um dia inesquecível, especialmente para quem nunca tinha ido ao cinema antes. Foi o caso das gêmeas Laura e Luana, que adoraram o filme e ficaram sem palavras para descrever a experiência. “ Eu adorei o filme, foi muito legal e divertido”, contou a pequena Laura Akemer.

Laura Akemer e Luana Akemer

Os pais também tiveram a oportunidade de acompanhar suas crianças na sala de cinema, e compartilharam a sensação de estar vivendo esse momento com suas crianças.

“Achei a iniciativa incrível e prazerosa. Foi um momento especial compartilhado com os nossos filhos. Carlos Santos estava presente e também assistiu ao filme com a gente e a família dele. Parabéns pela ideia! Amei essa experiência, “contou Tatiane Rocha, mãe da Bárbara Rocha.

Tatiane Rocha, sua filha Bárbara ao lado de Carlos Santos

“Nina: A Heroína dos Sete Mares” é um filme de animação que conta a história de uma ratinha que, com a ajuda de seu amigo gato, precisa salvar a cidade de Yolcos da fúria de Poseidon. As crianças e os pais ficaram encantados com o filme, que é cheio de aventura.

Comemorando em Família

E a festa não parou por aí, após as comemorações pela manhã com as crianças no Shopping, o senhor Carlos Santos e sua esposa Aline Santos continuaram as comemorações em família, com um belíssimo almoço que contou com a presença de netos e filhos.

Carlos Santos e sua esposa Aline Santos, com os netos Kwai e Lia Maria

Comemorando com a equipe do Avistão

As comemorações do aniversário do senhor Carlos Santos começaram na última sexta-feira (10), o primeiro local foi na loja Avistão, junto com sua esposa Aline Santos e seus colaboradores, com direito a um café da manhã especial, momento de oração e agradecimentos por mais um ano de vida.

Equipe Avistão

Comemorando com o Grupo Marajoara

Já no sábado (11) pela manhã, foi a vez de comemorar com a equipe do Grupo Marajoara, com um breakfast seguido de lunch. Na ocasião dos parabéns além da equipe, estavam presentes o prefeito de Ananindeua, Dr. Daniel Santos e sua assessoria.