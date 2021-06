Carlos Santos no Papo Nostalgia Belém

O podcast oficial do Nostalgia Belém, o “Papo Nostalgia”, que conta de forma descontraída e animada várias histórias com personagens da nossa cidade, apresentado por Apoena Augusto e Robson Santos, vai entrevistar, nesse sábado, 05, as 15:30 nada menos que o ex-governador e empresário Carlos Santos. Os apresentadores já se prepararam para sentar e ouvir histórias, pois o personagem desta semana tem muito a contar sobre sua vida, sobre o desenvolvimento de Belém nos últimos 50 anos e as peripécias de coragem e audácia para chegar aonde chegou e fazer o que ainda faz até os dias atuais, como dono da loja Avistão e do Grupo Marajoara de Comunicação, que congrega a Super Rádio Marajoara AM-1.130 com uma rede de rádios AM e FM em todo o Pará, a Marajoara Gospel, a TV Marajoara Canal 50.1 e o centenário e clássico jornal A Província do Pará nas versões on-line, com notícias em tempo real; Província do Pará Digital, atualizada mensalmente e A Província do Pará edição impressa, que circula com edições especiais ao menos quatro vezes ao ano nestes tempos de pandemia.



Carlos Santos é natural de Salvaterra, região do Marajó, no Pará. ex-camelô, radialista, cantor, produtor, apresentador, vendedor, empresário, youtuber e ex-governador do Estado do Pará, que já foi tema inclusive de enredo de escola de samba (De camelô a governador), em homenagem que recebeu do Grêmio Recreativo e Carnavalesco Embaixada de Samba Império Pedreirense.

Silvio Santos e Carlos Santos



Casado com a senhora Aline Santos, Carlos Santos vai falar de sua vinda para Belém, suas primeiras atividades como gráfico e depois como camelô que trabalhava com vendas de discos, sua entrada na radiodifusão, abertura da primeira loja há 50 anos, com o Feirão Clube do Disco e Avistão, a compra da Super Rádio Marajoara, a aquisição da TV Marajoara Canal 10 em Belém e a inauguração da televisão que está no canal 50.1 digital, além da compra do título do jornal A Província do Pará, ele que já tinha estado inclusive com os grandes diretores dos Diários e Emissoras Associados (DA) em Brasília e em Belém. Por fim, Carlos Santos deverá discorrer, também, sobre sua passagem pela vida na política profissional, quando foi eleito vice-governador na chapa do atual senador Jader Barbalho e depois, assumindo o governo do Estado, quando o titular renunciou para cumprir a legislação eleitoral da descompatibilização para poder concorrer a uma cadeira no Senado da República.

Vale à pena conferir o podcast do Nostalgia Belém, o Papo Nostalgia, nesse sábado, também no facebook e demais redes sociais do programa.

Pelé e Carlos Santos