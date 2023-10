Carlos Santos recebe Troféu de Incentivo à Cultura no FIDA

Na noite de quinta-feira (19), a professora e coreógrafa Clara Pinto homenageou o ex-governador do estado e empresário Carlos Santos, com o Troféu de Incentivo à Cultura, na 30ª edição do Festival Internacional de Dança da Amazônia (FIDA), no Theatro da Paz, em Belém.

Clara Pinto é a idealizadora do FIDA, que foi criado em 1994, quando ela era diretora do Theatro da Paz, nomeada por Carlos Santos. O festival tem o objetivo de propor uma experiência sobre a técnica da dança e intercâmbios com grandes personalidades da dança tanto no campo nacional como internacional.

Carlos Santos ao lado de sua esposa Aline Santos e o músico Pinduca

Ao entregar o troféu, Clara Pinto agradeceu a Carlos Santos pelo apoio que ele deu para a realização do primeiro FIDA, no mesmo ano de 1994.

Carlos Santos, por sua vez, disse que escolheu Clara Pinto para dirigir o Theatro da Paz devido ao seu talento e pela mulher guerreira e forte que ela era.

O FIDA é um dos principais eventos de dança do Brasil e da América Latina. Em sua 30ª edição, o festival reúne bailarinos e coreógrafos de todo o mundo, que apresentam grandes espetáculos.

Por Marina Moreira