Carlos Santos visita a nova Revemar Fiat, onde funcionou a Invencível

O Grupo Revemar entra a partir de hoje no mercado da Fiat Automóveis em Belém e agora assume a Invencível Revemar Fiat, na Avenida Almirante Barroso, 1931, esquina com Lomas Valentinas, no bairro do Marco. E essa chegada do Grupo Revemar, tradicional no segmento de autos desde Marabá, onde se originou, começa com muitas promoções e preços para a troca do carro usado pelo carro novo, zero quilômetro, fato que foi testemunhado de perto pelo empresário Carlos Santos, amigo de longas datas do também empresário Winston Diamantino, presidente da Revemar Fiat, que o recepcionou com o executivo Chico Cunha.



A Revemar Fiat é parceira do Grupo Marajoara de Comunicação, ao qual estão integrados o jornal A Província do Pará On-Line, Digital e Impresso; a Rede Marajoara de Rádio e a TV Marajoara Canal 50.1, empresas do Grupo Carlos Santos.



De acordo com o empresário Winston Diamantino, a Revemar assumiu o Invencível e entra no segmento de veículos da Fiat para incrementar ainda mais o comércio de veículos que é um dos mais concorridos na capital paraense. Nesse sábado, 28, as portas estarão abertas e cheias de ofertas e possibilidades de negócios para que o consumidor tenha todas as vantagens para sair dirigindo o carro do ano. A Fiat Toro, segmento de picapes da Fiat, está com uma promoção incrível, disse Diamantino, que tem a veia de negócios do falecido pai e fundador do Grupo Revemar, José Francisco Diamantino, falecido aos 62 anos em 7 de maio de 2013. Aliás, o empresário estava no trabalho, na concessionária Phoenix, em Marabá, quando passou mal.



José Francisco Diamantino era paulista da região de Presidente Prudente e chegou a Marabá em 1981, tendo instalado uma tímida concessionária Volkswagen na Avenida Marechal Deodoro, na Marabá Pioneira. Em três décadas, ele construiu um conglomerado de empresas que inclui dezenas de concessionárias no Pará e em outros estados, fazendas e uma fábrica de cimentos no Nordeste. No agronegócio, era pioneiro no melhoramento genético e um produtor de referência no Brasil, com destaque para a raça Nelore, sendo considerado o maior pecuarista do Norte neste segmento.

Seus negócios empregam mais de duas mil pessoas em dezenas de cidades e ele era considerado o homem mais rico de Marabá.



A Revemar Fiat, no Invencível, vem com o mesmo propósito de sucesso de José Francisco, na pessoa de seu filho, Winston Diamantino.

Todos são convidados a visitar os salões do novo empreendimento, em dois andares cheios de novidades no segmento automotivo a partir de amanhã.

Revemar FIAT vendas: 30844000 WhatsApp 991811836

