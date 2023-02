Carnanindeua promete agitar os foliões nesse fim de semana, na Cidade Nova

Começa hoje em Ananindeua, na Grande Belém, o Carnanindeua, o carnaval da primeira cidade em linha reda da zona metropolitana, que se realizará na Cidade Nova. O evento é promovido pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Estão previstos desfiles de blocos, escolas de samba e micaretas amanhã e domingo, porém, a programação começa nesta sexta-feira, 10 de fevereiro. O Carnanindeua 2023 acontece na Avenida Dom Vicente Zico, antiga Arterial 18, onde estão instalados camarotes e arquibancadas.

O Carnanindeua 2023 promete movimentar a economia, além de levar entretenimento e alegria aos foliões de Ananindeua e Região Metropolitana, além de outras partes do Estado e do Brasil que já se movimentam com o evento momoesco promovido pela prefeitura local e que volta neste ano, após dois anos sem acontecer por causa do isolamento social necessário para prevenir contra a disseminação da covi-19.

Segundo informações dos organizadores do Carnanindeua, já a partir da manhã de hoje começa o serviço de desvio do trânsito de forma que tudo possa fluir tranquilamente. As mudanças promovidas a partir de hoje serão estendidas até a madrugada da próxima segunda-feira, 13.

PROGRAMAÇÃO

DIA 10 – Sexta-feira (programação não aberta ao público)

“Bailinho Inclusivo” com as crianças e adolescentes atendidos pelo Centro de Atendimento Psicossocial Infanto-Juvenil, Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e escolas municipais de Ananindeua, além de entidades inclusivas parceiras como a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), Associação de Pais e Amigos dos Autistas (APAN), Associação Folclórica e Cultural Tancredo Neves (AFOCTAN) e a Pais de Mães de Anjos. Às 9h, Baile de Máscaras da Melhor Idade – às 19h.

Dia 11/02 – Sábado

HORÁRIO – BLOCO

16H00- Concentração

16H30- Marcha para Jesus

17H00- Fantasy Kids *Os Sapecas *Carnaval da inclusão

18H00- GUERREIROS NA FOLIA *CARNALINDAS NÃO ME KHALO *VOU CANTAR ATÉ O FIM

19H00- GIRANDO NA FOLIA *OS COBRAS DE LABORATORIO *TOMA NO TUBO

20H00- FAMILIA SECA BUTECO *VEGAS CITY *CACHACINHAS *ELLITS, AS FERAS *CARNA MATHUSA *AMIGOS DO POLL

20H30- ESCOLA DE SAMBA MAMA LARANJA

21H00- SECULT

21H30- PERUQUINHA

22H00- TO NEM VENDO

22H30- MANDA CHUVA

23H00- INJEÇÃO ELETRONIK

23H30- 40 HORAS FOLIA

00H00- CEGUINHO

00H30- IDEIA FIXA

01H00- ELETRO REGGAE

DIA 12/02 – DOMINGO

HORÁRIO BLOCO

16H00- CONCENTRAÇÃO

16H30- MARCHA PARA JESUS

17H00- ANANINDEUA KIDS

17H30- AFOXÉ DO PAINHO *FLOR DE LYS *MARIA EMPODERADA *CARNAMIRANDA *CARNANEGONA *OLHÃO DO MAGUARI

18H00- TÔ NA PEDRA *FLOR DO ANANIN *PINGO DE OURO *CORUJÃO ELETRICO

18H30- CARNA 40 *DAS MALUCAS *DO POPÓ *VAI QUEM QUER *PEGANDO A FUGA *ROCK ANANINDEUA *BLOCO DE RUA BRASILEIRINHO

19H00- SE BEBER, NÃO CASE!

19H30- ESCOLA DE CAPRICHOSOS DA CIDADE NOVA

20H00- CEGUINHO

20H30- INJEÇÃO ELETRONIK

21H30- 40 HORAS FOLIA

22H00- MANDA CHUVA

23H00- IDEIA FIXA

23H30- TO NEM VENDO

00H00- ELETRO REGGAE