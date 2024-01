Carnarimbó em Alter do Chão inicia o esquenta para o Carnaval e contagia turistas

A vibrante atmosfera carnavalesca tomou conta de Alter do Chão, ontem, 13, à noite, com o primeiro Esquenta de Carnaval, o inesquecível “Carnarimbó”, realizado pela Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc). Às 19h, a orla da Vila Balneária foi palco de uma festa animada que mesclou o tradicional carimbó com a alegria contagiante do carnaval. O evento contou com um público expressivo, formado por visitantes, moradores locais e entusiastas do Carnaval, incluindo muitos turistas que escolheram passar suas férias na encantadora vila.

As atrações do Carnarimbó não deixaram nada a desejar. O Grupo Cumaru de Carimbó, o Grupo Banzeiro de Carimbó e Izellon e Banda garantiram uma noite repleta de música envolvente e ritmos contagiantes. O público presente pulou um carnaval diferente, embalado pelos sons autênticos do carimbó, em um cenário único com vista para a Ilha do Amor, a deslumbrante praia de água doce que se destaca como uma das mais belas do mundo.

O Secretário de Cultura, Adson Wender, presente no evento, comentou sobre a importância de unir as tradições locais ao espírito festivo do Carnaval. “O Carnarimbó é um marco em nossa programação cultural, celebrando a riqueza do carimbó e a alegria do Carnaval. É gratificante ver a comunidade e os visitantes vibrando juntos ao som dessa festa única.”

A Administradora da Vila, Eliene Amaral ‘Baiana’, destacou a energia positiva do Carnarimbó e a participação efusiva dos presentes: “Estamos encantados com o sucesso do evento e a presença calorosa de todos. Alter do Chão é um lugar especial, e o Carnarimbó reflete a nossa identidade cultural única.”

Também ouvimos a opinião de um turista que se entregou à folia: “Nunca vivi uma experiência de Carnaval como essa. A mistura do carimbó com a alegria do Carnaval cria uma atmosfera única e inesquecível. Com certeza, recomendaria a amigos e voltaria em próximas edições,” disse a catarinense Lúcia Carvalho, de 42 anos.

O Carnarimbó promete continuar encantando o público nas próximas edições.

Imagens: Agência Santarém