Carnaval Belém de Todas as Cores em Cotijuba terá três dia de muita folia

No próximo domingo (19), acontece o Carnaval de Belém de Todas as Cores com blocos carnavalescos e escolas de samba levando muita alegria e cores para a ilha de Cotijuba. Serão três dias de muita folia para moradores e turistas que procuram as praias da ilha.

Durante esse período de Carnaval, a ilha é bastante frequentada por turistas e moradores de Belém que procuram diversão e animação. As praias, como Praia do Vai-quem-quer e Praia do Paraíso, são locais bastantes populares para a realização de festas e eventos, com muita música e dança.

Além disso, é comum encontrar barracas de comidas típicas e bebidas para os foliões que querem repor as energias durante a festa. O Carnaval em Cotijuba é uma celebração muito animada e divertida, que atrai turistas de diversas partes do Brasil e do mundo. Este serão 17 blocos e uma aparelhagem que vão animar a galera.

Programação Carnaval Cotijuba

Dia 19 (domingo)

Arrastão dos Blocos da Liga Carnavalesca de Cotijuba

Início da programação

Concentração: Rua Jarbas Passarinho

Às 16h – Aparelhagem Xavante

17h – Bloco Mirim

17h30 – Nação Reggueira

18h – Carna-Gordinho

18h30 – Não Aguento + Beber

19h – Encurralados

19h30 – As Viagens do Cu-Tijuba

20h – Xodó da Nega

20h30 – Não Empurra que é Pior

21h – Bloco As Charecudas

21h30 – Mama na Racha

22h – Bloco das Santinhas

22h30 – Unidos do Xavante

Dia 20 (Segunda)

Arrastão dos Blocos Alternativos

Da IIha (Blocos Sujos)

Início da programação:

Às 16h – Aparelhagem Xavante

Concentração: Rua Jarbas Passarinho.

Dia 21 (Terça )

Arrastão dos Blocos & Encerramento

Com Todos os Blocos da Liga e Blocos Alternativos

Início da programação:

Às 16h – Aparelhagem Xavante

Concentração: Rua Jarbas Passarinho

17h – Concurso Rainha Mirim

18h – Blocos da Liga

20h – Cantor Lucyan Costa

22h – Blocos alternativos

23h – Encerramento.

Foto: Reprodução Talison Lima