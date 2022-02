Carnaval de Belém e dos distritos continua cancelado conforme anunciado ano passado 

O Carnaval 2022 está chegando e a dica é, fique em casa. Diante do cenário de pandemia da covid-19 no Brasil e no estado do Pará, a prefeitura de Belém cancelou o carnaval na capital e nos distritos da cidade. A medida foi anunciada pelo Prefeito, Edmilson Rodrigues, no dia 30 de novembro de 2021.

A decisão de cancelar o carnaval inclui desfiles de escolas, blocos de ruas e demais manifestações culturais de rua. Sendo assim, “ não existe, até o momento, nenhuma programação relacionada ao carnaval na capital” reforça a Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel).

Sobre os protocolos adotados para a realização de eventos privados, a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informa que segue as orientações estabelecidas pelo decreto do Governo do Estado.

O decreto estabelece que a realização desses eventos com a lotação estabelecida dentro da capacidade dos espaços e com a adoção de medidas protetivas, como o uso de máscaras e produto para a higienização das mãos, e a exigência da cobrança do passaporte de vacinação.

Foto: Arquivo – Reprodução /Ag.Pará