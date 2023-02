Carnaval de Mosqueiro encanta com o desfile das escolas de samba da ilha na noite de domingo

As escolas de samba de Mosqueiro retornaram para avenida com muito brilho e animação, após dois anos sem desfile oficial por conta da pandemia da covid-19. Segundo levantamento da Agência Distrital de Mosqueiro, cerca de sete mil pessoas acompanharam o desfile das agremiações Piratas da Ilha, Os Peles Vermelhas e o Império do Samba do Aeroporto, que deixaram a noite num compasso perfeito de euforia e diversão.

Espetáculo na ilha

A Escola Império do Samba do Aeroporto foi a primeira a entrar na avenida. A agremiação apostou no enredo: “Marajó e suas riquezas culturais, gastronomia e demais atrativos”; seguida da Escola de Samba Peles Vermelhas, do bairro da Vila, a mais antiga de Mosqueiro, fundada em 1956, que levou para a avenida: “A História dos índios Peles Vermelhas nas terras dos índios Tupinambás”.

Por fim, a Escola Universidade do Samba Piratas da Ilha encerrou o desfile com o enredo: “Quando duas mãos se encontram refletem no chão a sombra com uma mesma cor”. A escola, que é a atual campeã do carnaval mosqueirense, fez um desfile com muito brilho e as cores que refletem a união no combate às formas de preconceito contra pessoas negras e da comunidade LGBTI+.

Tradição

O presidente da Fundação Cultural de Belém (Fumbel), Jamil Mouzinho, ficou bastante entusiasmado com o desfile. “Para nós é muito importante essa participação popular nos desfiles. Mosqueiro não está fora desse circuito, nós temos várias manifestações de iniciativa popular dentro da ilha, mas os desfiles das escolas de samba já são uma tradição”, informa Mouzinho.

Ele enfatiza, que a Prefeitura de Belém, através da Fumbel, providenciou uma estrutura mais adequada para atender a população que se desloca para assistir as escolas de samba. “O que observamos hoje é uma avaliação positiva da participação popular. A avenida está lotada e já começamos a pensar no próximo ano, em investir mais em estrutura para acomodar melhor a população que vem para o carnaval da ilha de Mosqueiro”, afirma Mouzinho.

“É a maior festa popular do mundo, é um momento de geração de renda, de geração de empregabilidade. Jamais poderíamos ficar de fora de um momento tão importante como esse, por isso, apoiamos o carnaval e desejamos um excelente desfile”, afirmou a agente distrital de Mosqueiro Vanessa Egla.

A realização do carnaval da ilha é da Prefeitura de Belém, por meio da organização da Fundação Cultural de Belém (Fumbel) e Agência Distrital de Mosqueiro (Admos).

Texto: Michel Jorge

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom Fumbel