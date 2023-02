Carnaval de Todas as Cores conta com segurança reforçada em Belém e regiões distritais

O Carnaval Belém de Todas as Cores vai contar com um esquema especial de segurança planejado pela Prefeitura de Belém, para garantir tranquilidade aos foliões durante os dias de desfile das escolas de samba e blocos carnavalescos na capital e nos distritos.

A responsabilidade do serviço é da Guarda Municipal, que vai escalar o seu efetivo para realizar patrulhamento com viaturas, motos e a pé, para atender a qualquer ocorrência durante toda a programação montada pela Prefeitura.



O inspetor-geral, em exercício, Sindeval Bittencourt, informa que os grupamentos táticos e operacional da GMB serão empregados na missão do carnaval oficial. “Nossos guardas estarão nos locais de realização do carnaval e a população e os foliões poderão aproveitar a folia certos que a segurança será garantida e os guardas preparados para atendê-los em qualquer situação”, disse Bittencourt.

Escala – Nada menos que 1.160 guardas municipais serão empregados durante os dias de folia na capital paraense e distritos de Mosqueiro, Icoaraci e Outeiro.



Em Belém, os serviços de segurança iniciam nesta sexta-feira, 10, e seguem no final de semana (sábado, 11, e domingo,12). Mas, também atuarão na folia programada para os dias 17 (sexta-feira) e 18 (sábado).

No período do carnaval, a partir das 18h, cerca de três viaturas, seis motocicletas e 130 homens, diariamente, dos grupamentos de Ações Táticas (GAT), Ações Táticas com Cães (Atac) e do Operacional (DOP) vão ser distribuídos, estrategicamente, na Aldeia Amazônica, na Avenida Pedro Miranda, onde ocorrerão os desfiles, e nas proximidades da via. Além disso, a GMB dará apoio ao serviço de interdição de viasà Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).

Toda a ação da Guarda Municipal também contará com o apoio da Polícia Militar, que fará o reforço da segurança no entorno da Aldeia Amazônica.



Mosqueiro – No domingo, 19, a Guarda Municipal estará com 116 guardas, duas viaturas e sete motocicletas do Grupamento Ronda da Capital (Rondac) e do efetivo operacional de Mosqueiro, para garantir a segurança na ilha durante as apresentações das escolas de samba, na rua Camilo Salgado.



A ilha de Mosqueiro, além de receber agentes para reforçar o serviço da inspetoria no distrito, contará ainda com o ônibus de videomonitoramento da instituição, funcionando 24 horas, em parceria com o Centro Integrado de Comando (Ciop).

Icoaraci – Para Icoaraci, já estão escalados 114 servidores do GAT, ATAC e do Grupamento Operacional, que vão cobrir, no dia 20 deste mês, o Desfile Oficial das Escolas e Blocos do distrito, realizado na rua 15 de Agosto.



Outeiro – No dia 21 será a vez do Desfile Oficial das Escolas de Samba e dos Blocos Carnavalescos de Outeiro. Para esse dia, 103 guardas municipais vão reforçar a segurança, a partir das 18h, da Praça Água Boa, palco das apresentações carnavalescas, e áreas adjacentes.



Nos dias 22, 23, 24 e 25, dias agendados para a apuração dos desfiles oficiais de Outeiro, Icoaraci, Mosqueiro e Belém, respectivamente, 20 guardas municipais vão garantir a segurança nos locais de apuração.



Paralelo ao carnaval oficial da capital paraense, a GMB atuará também no Circuito Mangueirosa, evento carnavalesco que será realizado no Ver-o-Rio, nos dias 18, 19, 20, 21 e 25.

Texto: Thais Veiga

Fonte: Agência Belém/Foto: Thais Veija/Guarda Municipal