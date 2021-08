Carne bovina pode estar contaminada

Em face aos constantes roubos e furtos de gado na região do Marajó, especialmente nos municípios de Santa Cruz do Arari e Cachoeira do Arari, é possível que carne contaminada esteja sendo comercializada em vários pontos da periferia de Belém e interior do Estado do Pará. O alerta é feito pela Associação dos Pecuaristas de Santa Cruz do Arari, que vem desencadeando uma luta inglória contra essa ação criminosa e, nesta terça-feira, 31, ficou de fazer o registro, na polícia, de mais um caso de furto e roubo que deixou prejuízo de quase 200 mil reais.



Segundo a Associação dos Pecuaristas de Santa Cruz do Arari, os crimes são praticados por quadrilhas organizadas que, há anos, atuam na região sem que providências tenham sido adotadas, não obstante os esforços de policiais civis e militares no trabalho de investigação por meio de inquéritos que buscam identificar os autores dos crimes e seus chefes. É sabido que os ladrões do gado são pessoas humildes, simples e desempregadas, que vivem em situação famélica em face à falta de empregos.



No Marajó não existem indústrias, fábricas. A maioria das pessoas que estão no mercado de trabalho, ou são da área do Comércio, ou funcionários públicos. O restante, vive de biscates e terminam enveredando para o crime, explica o advogado da Associação, que pediu para não ter seu nome citado. Ele explicou que essas pessoas são usadas como “laranjas” de grandes chefões que vendem a carne e a transportam em condições insalubres para outras cidades, onde o produto, sem higiene, é vendido a preços mais em conta que o mercado formal.



Disse ainda o advogado, que em face das ações ultimadas para conter essa ação, as quadrilhas redobraram nos furtos e roubos. Em geral, chegam às glebas bandos com até oito homens armados. Eles matam o gado na beira dos rios e deixam a ossada espalhada por toda parte, ajudando a degradar o meio ambiente, contaminando a água dos rios e, por conseguinte, também o pescado marajoara.



Retirada a carne, esta é levada sem qualquer proteção para os locais onde já existem os esquemas de receptação de roubo. Rapidamente, esse produto é despachado, a preços mais em conta. “Fica muito difícil se chegar aos verdadeiros ladrões, mas a Associação dos Pecuaristas de Santa Cruz do Arari já tem vários nomes que precisam ser investigados”, explicou o advogado, ressaltando que as últimas vítimas foram os proprietários das fazendas Santa Helena e Minas, que perderam cerca de 40 cabeças de gado, além de vários cavalos de raça.



“As pessoas correm o risco de saúde e de estarem comendo carne de búfalo e não bovina propriamente dita. Já denunciamos às autoridades de Saúde e de Segurança Pública. Esperamos que algo seja feito, pois a situação está cada vez pior. Agora não é só o crime, é também uma questão de saúde”, disse o advogado.

POLÍCIA

Em nota, a Polícia Civil do Pará explica que todos os casos comunicados nas suas unidades são investigados por meio de inquérito e que as pessoas devem denunciar atitudes suspeitas pelo disk denúncia. A ligação é grátis e a pessoa denunciante não precisa se identificar.

Imagens: Clayton Palmeira/Ronabar