Carne, café e feijão encarecem mais ainda o valor da cesta básica no Pará

Os preços dos alimentos consumidos pelos paraenses continuam em alta. Pesquisas realizadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA mostram esta realidade nos últimos 12 meses, quando a cesta básica apresenta um reajuste acumulado de quase 16,00%, percentual superior à inflação estimada para o mesmo período. As causas destes aumentos absurdos e generalizados nos preços dos alimentos, passam por questões de sazonalidade de vários produtos, fatores ligados à comercialização, altas consecutivas nos preços dos combustíveis e, consequentemente, aumentos nos custos dos fretes.



Segundo o Dieese/PA, nos últimos 12 meses (Setembro/2020-Setembro/2021), o custo da alimentação Básica no Estado do Pará apresenta um reajuste acumulado de quase 16,00%, percentual superior à inflação estimada em torno de 11,00% (INPC/IBGE) para o mesmo período. Todos os produtos que compõem a cesta básica apresentaram altas de preços e a maioria com reajustes em percentuais superiores a média de reajuste observada no período analisado, com destaque para o óleo de soja (cozinha), com alta acumulada de 51,85%, seguido do café, alta de 45,32%; açúcar, alta de 31,40%; carne bovina, alta de 23,12%; arroz, alta de 22,87%; manteiga, alta de 17,15% e o tomate, com alta de 17,01%.



As pesquisas mostram ainda que também apresentaram reajustes expressivos de preços os seguintes produtos: banana, com alta de 11,08%, seguida do feijão, alta de 10,68%; pão, alta de 3,60%; farinha de mandioca, alta de 3,60% e o leite, com alta de 2,19%.

Destes, os preços mais absurdos são da carne bovina, feijão, leite e café, que são os principais alimentos e estão proibitivos, pois comprometem mais da metade do valor atual do salário mínimo de R$1.100,00.

Foto: Divulgação