Carol Celico revela que nunca recebeu pensão de Kaká

Carol Celico usou as redes sociais, nesta segunda-feira (14), para responder algumas dúvidas de seguidores sobre vida pessoal. Durante a conversa, a influenciadora falou sobre a separação do ex-jogador Kaká, com quem teve dois filhos, e revelou que nunca recebeu pensão do ex-marido.

“Eu me separei porque não me sentia feliz, nem realizada. Precisei tomar uma decisão difícil depois de muitos anos tentando me sentir melhor. E, no final, a própria decisão me fez viver experiências que me fizeram crescer, amadurecer, me amar mais para, aí sim, poder me senti livre para amar e ser amada. Não foi fácil, mas deu tudo certo, graças a Deus”, começou Carol.

“Nunca recebi pensão. Fizemos um acordo amigável, sem briga. Evitamos conflitos contratando um mediador (advogado único, especialista em solução de conflitos) e sempre pensamos na saúde das crianças e na estabilidade e paz que queríamos passar por isso. Isso ajudou nosso relacionamento como pais e evitou discussões Também me fez sentir mais autônoma e segura para ser mãe solteira e não buscar dependência em ninguém”, completou.

A influenciadora, que é mãe de Luca, de 13 anos, e Isabella, de 10, disse que seus pais tentaram convencê-la a se casar mais tarde. Hoje, ela avalia que isso poderia ter diminuído as chances de ela se separar. Na sequência, um seguidor quis saber se ela tentaria alguma relação com Kaká novamente, caso dos dois estivessem solteiros.

“Acredito que não. O que não deu certo em um momento, depois de muitas tentativas, é muito difícil de dar certo depois. Acho que o desespero de não encontrar alguém, não estar bem consigo mesmo, e achar que a única opção é voltar com o ex é normal. Já experimentei o sentimento sim. Vejo muitas mulheres vivendo essa situação, ainda mais quando as crianças pedem o quando o ex insiste. Continuo dizendo que nada vai resolver seus problemas. Não é mais dinheiro, não é encontrar alguém, não é ter filhos. E sim estar bem com você. Aí, tudo se ajeita”, explicou ela, que atualmente está noiva de Eduardo Scarpa. Vale acrescentar que Kaká é casado com Carol Dias, com quem tem um filha, Esther, de apenas 8 meses.

Fonte: Portal R7