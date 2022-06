Carolina Ferraz e Maitê Proença se unem em ação contra a Globo

As atrizes Carolina Ferraz e Maitê Proença foram demitidas da Globo em 2016. Elas se uniram contra a emissora em uma ação movida na Justiça do Trabalho. As informações são do site Notícias da TV.

Neste sábado (4), Carolina Ferraz foi testemunha da ex-colega. O processo aberto por Proença corre desde 2018.

Maitê acionou a Justiça para pedir uma indenização de R$ 500 mil. Ela busca de reconhecimento por direitos trabalhistas e vínculo empregatício, visto que seu contrato era por PJ (Pessoa Jurídica) e não pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

Em seu depoimento, Ferraz disse que não sabia dos detalhes referentes ao modelo de contratação de Maitê. Ela explicou que, no seu caso, foi obrigada a assinar contrato fora da carteira de trabalho.

Carolina também abriu um processo contra a Globo, pedindo reconhecimento empregatício.

Fonte: Pleno News/Fotos: AGNews