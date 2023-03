Carpa gigante é retirada de represa com retroescavadeira; veja fotos

Uma carpa gigante foi retirada com a ajuda de uma retroescavadeira da Represa Eduíno Sbardelline em Vargem Grande do Sul , no interior de São Paulo , na última quarta (8). Segundo a prefeitura da cidade que divulgou o fato apenas nesta quinta-feira (9), o peixe pesava cerca 65 quilos e media aproximadamente 1,10 metro de comprimento.

O resgate do animal repercutiu após o prefeito do município, Amarildo Duzi Morae s (PSDB), divulgar imagens nas redes sociais.

De acordo com a prefeitura Vargem Grande do Sul , os funcionários municipais encontraram a carpa boiando na represa e resolveram resgatá-la, no entanto, após perceber que o peixe era extremamente grande tiveram que utilizar maquinários pesados para retirá-lo do local.

Ainda segundo a administração municipal, o animal morreu por causas naturais e a suspeita é que a carpa tenha de 12 a 20 anos, já que a espécie que vive na represa de Vargem Grande do Sul tem uma expectativa de vida mais longínqua. O descarte foi feito pelo Departamento de Serviços Urbanos e Rurais.

Análises e estudos feitos anteriormente pela administração municipal, mostrou que é comum o animal atingir um certo tempo de vida e que a morte dos animais ocorram durante a época de reprodução.

Fonte: IG/Foto: Divulgação/Prefeitura de Vargem Grande do Sul