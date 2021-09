Carreata que transportava minério ilegal foi apreendido em Conceição do Araguaia

Uma carreata que estava transportando 31.500,00 kg de minério de ferro, foi parada suspeita de irregularidade, no Posto Fiscal da Secretaria da Fazenda (SEFA) em Conceição do Araguaia, localizado no Sudeste do Pará, nesta última quarta-feira (01).

Após a Polícia Federal averiguar a situação, foi constatado indícios de irregularidades nos documentos de transporte apresentados pelo motorista, no qual o condutor foi preso e atuado no crime contra a ordem econômica que prevê pena de detenção de 1 a 5 anos de multa. A mercadoria foi aprendida e estão à disposição da Justiça Federal.

Foto: Policia Federal de Redenção/PA