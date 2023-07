Carreta ‘Assistência por todo o Pará” garante emissão de documentos em várias regiões

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cancelou a agenda desta quarta-feira (26) para realizar um procedimento médico no quadril nesta manhã. Ele será submetido a uma infiltração, ou seja, receberá o medicamento por meio de injeções na área afetada.

O procedimento será realizado no Hospital Sírio Libanês, em Brasília. A previsão é de que Lula seja liberado ainda nesta quarta-feira. Em relação à agenda, o presidente deve trabalhar do Palácio do Alvorada até sexta-feira (28).

Lula revelou ontem (25), durante a live ‘Conversa com o Presidente’, que irá realizar uma cirurgia em outubro para tratar as dores no quadril . Ele deve tratar uma artrose no fêmur.

“A cirurgia deve ser razoavelmente rápida, parece que em duas horas e meia você tá pronto. Eu vou fazer e enquanto eu estiver me recuperando o Alckmin (vice-presidente) fica no comando e o Brasil vai em frente”, disse o petista.

Ele acrescentou que sente dores todos os dias. “Não é mole você levantar com dor todo dia, de sábado, de domingo, de segunda, você não pode entrar na piscina porque se você fizer movimento com os pés dói, então é um negócio enjoado. Eu sou um cara de bom humor, então se eu ficar mal-humorado não vai ser legal”.

No último domingo (23), o petista esteve no hospital Sírio Libanês, na capital paulista, para também realizar uma infiltração pelo incômodo no quadril. O presidente esteve sob os cuidados do médico particular, o clínico-geral e cardiologista Roberto Kalil Filho.

Fonte: IG/Foto: Reprodução: youtube