Carreta atropela e mata ciclista na Independência, em Ananindeua

Nélio Jorge Casseb da Silva, 59 anos, estava parado no sinal vermelho da avenida Independência com Estrada do Icuí, quando de repente uma carreta fez uma manobra e acabou passando por cima do ciclista.

Segundo testemunhas, o condutor da carreta nem percebeu que atropelou Nélio e seguiu viagem como se nada tivesse acontecido, mas populares o seguiram e mais na frente o interceptaram e entregaram nas mãos da polícia.

O ciclista morreu na hora ao ter o crânio esmagado. O motorista da carreta foi levado para Seccional da Cidade Nova.

Fonte: VER-O-FATO / Por Emanuel Maciel