Carreta carregada com toras de madeira tomba em ponte na rodovia PA-256, em Ipixuna do Pará

Ponte não suportou o peso do veículo e desabou. Apesar da gravidade do acidente, o condutor teve apenas ferimentos leves.

Uma carreta carregada com toras de madeira tombou sobre uma ponte na rodovia PA-256, localizada próximo à Vila Canaã do Capim, em Ipixuna do Pará, nordeste do estado. A ponte era de madeira e não suportou o peso do veículo e desabou. Testemunhas do acidente relatam que a carreta teria tombado por excesso de carga.

Somente o motorista estava no veículo e, apesar da gravidade do acidente, ele teve apenas ferimentos leves. O veículo foi retirado do local com ajuda de funcionários da empresa que realiza a pavimentação nesse trecho da PA.

Trecho onde ocorreu o acidente é rota de veículos pesados. — Foto: Reprodução

Por conta do acidente, a ponte foi interditada e o trânsito no local ficou comprometido, já que o trecho é bastante movimentado por ser rota de veículos pesados.

A Secretaria de Estado de Transportes (Setran) informa que na próxima semana iniciará as obras no trecho afetado, que devem ficar prontas em até 20 dias.

Fonte G1 Pa