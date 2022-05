Carreta carregada de postes tomba na PA-124

Na manhã da quinta-feira (12), uma carreta carregada de postes de concreto tombou na PA 124, entre os municípios de Garrafão do Norte e Nova Esperança do Piriá, no nordeste do Pará.

O acidente aconteceu por volta das 11h. A carreta estava seguindo para Nova Esperança do Piriá. O veículo tombou para a lateral da pista, em um trecho de curva, e a carga ficou espalhada na rodovia.

Segundo testemunhas, marcas de frenagem no asfalto mostram que o motorista tentou parar o veículo bruscamente e acabou não conseguindo controlá-lo, devido ao peso, e tombou. Não há informação sobre o estado de saúde do motorista.

Fonte: Portal Debate com informações do Native News Carajás