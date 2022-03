‘Carreta da Saúde’ beneficia mais de 2 mil pessoas com ações de saúde bucal

A programação realizada em Icoaraci pela Sespa foi alusiva ao Dia Mundial da Saúde Bucal

“É muito bom ter um serviço assim na comunidade. Hoje, para marcar uma consulta, precisamos ir de madrugada para as filas. Aqui, estamos com o atendimento na porta. Eu estou aproveitando”, disse o pedreiro Fabiano Souza sobre a ação “Carreta da Saúde”, do Programa Territórios Pela Paz (TerPaz), realizada pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), por meio da Coordenação Estadual de Saúde Bucal, em comemoração ao Dia Mundial da Saúde Bucal – 20 de Março.

Foi um dia inteiro de prestação de serviços para os moradores da comunidade Taboquinha, na orla de Icoaraci, distrito de Belém, que beneficiou 2.067 pessoas. Além de atendimento odontológico, o evento contou com serviços oftalmológicos; prática terapêutica de auriculoterapia; testes rápidos para HIV e sífilis; vacinação contra Covid-19; orientação para saúde bucal; palestras educativas e preventivas, e encaminhamentos médicos para exames de média e alta complexidade. Familiares de pessoas com deficiência (PcD) também fizeram cadastro para receber cadeira de rodas.Orientações sobre como cuidar dos dentes para adultos e criançasFoto: Divulgação

Para a coordenadora de Saúde Bucal, Alessandra Amaral, levar o serviço à população de Icoaraci foi gratificante. Segundo ela, há mais de 10 anos que os moradores não recebiam uma ação com todos esses serviços, e com a facilidade que o programa oferece. “Esta é a primeira de muitas ações que estamos oferecendo para os moradores de Icoaraci, com serviços completos. Atendimentos odontológicos, médicos, regulação, uma gama de oportunidades. E o público compareceu. É gratificante pode fazer isso”, ressaltou.Aferição de pressão arterial também foi oferecida à populaçãoFoto: Divulgação

Serviço – A recepcionista Ordélia Silva, 60 anos, tem lúpus e procurou atendimento oftalmológico, mas também aproveitou para fazer uma sessão de auriculoterapia. Ordélia contou que não esperava encontrar esse tipo de serviço na programação. “Eu já conhecia um pouco dos benefícios da auriculoterapia, mas faltam condições para fazer. Foi muito bom ter acesso à auriculoterapia aqui. Sei o quanto ajuda no meu tratamento”, afirmou.

O secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho, destacou a importância de conscientizar a população para os cuidados com a saúde bucal. Para ele, a ação itinerante é um meio de conscientizar as pessoas sobre as vantagens de manter a saúde geral estável. “Não é uma preocupação só com os dentes, mas com o corpo como um todo. Temos uma gestão diferenciada, que procura a população”, frisou o titular da Sespa.

Texto: Tatiane Freitas – Ascom/SespaPor Mozart Lira (SESPA)