Carreta é apreendida na BR-316 com carga de seis contêineres roubados em Tomé-Açu

Uma guarnição da Polícia Militar do Estado apreendeu, por volta das 12h de ontem, sexta-feira, 21, uma carreta Ford, de cor branca, placa de Rio Negro, Estado do Paraná, ALL-9017, pertencente a Adilson Lang Júnior, que transportava seis containeres roubados por um grupo armado ao comando de Marquês Tembé Lira, do interior da fazenda Vera Cruz, propriedade da empresa Brasil Bio Fuels Reflorestamento, Indústria e Comércio S/A (BBF RIC). O crime ocorreu na quinta-feira, 20, por volta das 12h50, segundo registro em Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia Civil de Quatro Bocas, município de Tomé-Açu, no nordeste do Pará.



A apreensão ocorreu na Rodovia BR-316, altura do Posto Siga Bem. A carga, possivelmente, seria vendida na capital paraense, segundo suspeita da Polícia Civil, por meio da Delegacia do Júlio Seffer, na Grande Belém, onde foi feito o procedimento de apreensão do caminhão com os containers. O condutor da carreta poderá, no mínimo, responder pelo crime de receptação do material que foi roubado.



De acordo com os dados prestados por funcionários da BBF, a segurança patrimonial flagrou o momento em que um guincho operava a colocação na carreta dos contêineres subtraídos da fazenda Vera Cruz. Os seguranças foram recebidos a bala pelo grupo de seis pessoas ao comando de Marquês Tembé Lira, parente de Paretê Tembé, outro indígena investigado por vários crimes contra a empresa que tem vários patrimônios invadidos, saqueados e depredados pelos criminosos, envolvendo indígenas, quilombolas e ribeirinhos da região de Tomé-Açu. Como houve disparos, os seguranças tiveram de recuar, no entanto, ficaram monitorando a carreta que terminou sendo apreendida durante abordagem no posto Siga Bem, já na região metropolitana de Belém.

DEPOIMENTO

Em sua defesa, o proprietário e condutor da carreta, disse que não sabia se tratar de uma carga roubada e que deveria trazer para Belém, onde uma pessoa que ele não conhece, se encarregaria de levá-lo até o local do descarregamento.



Segundo a polícia, a alegação do motorista está sob investigação, a partir do momento em que, durante o carregamento, houve os disparos contra os seguranças e ele provavelmente tenha presenciado tudo. Logo, saberia que havia algo de errado e, mesmo assim, prosseguiu no transporte do material.



Na tarde de ontem, o condutor do carro, que foi abordado pela reportagem, não quis dar esclarecimentos. Disse que já havia falado o que sabia para a Polícia e nem seu nome quis confirmar. Ele estava mais preocupado em manter a carreta em funcionamento para não descarregar a bateria. No entanto, foi informado que o veículo estava apreendido com a carga e que será feita uma perícia ao longo da semana. Só então, as coisas serão definidas.

Marquês Tembé Lira, por sua vez, deverá responder pelo crime de roubo, porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio contra os seguranças da BBF.

Imagens: Roberto Barbosa/Reprodução