Carreta e caminhonete se envolvem em acidente na PA-150, próximo a Tailândia/PA

A forte chuva que caiu na cidade de Tailândia, nordeste do Pará, na tarde desta quarta-feira (12) deixou ruas e estradas que cortam o município prejudicadas. Na rodovia PA-150, a água da chuva, acumulada sobre a estrada, acabou provocando um acidente de trânsito entre uma carreta e uma caminhonete.

A batida entre os veículos aconteceu próximo da fazenda da Agroexport, no km 108 da rodovia estadual. De acordo com informações, ainda não confirmadas pela polícia, após passar sobre por uma ponte no trecho da rodovia a caminhonete aquaplanou e acabou atingindo a carreta.

O motorista da caminhonete ficou com feridos pelo corpo, já o motorista da carreta ficou ileso. Os donos veículos ficaram danificados.

Fonte: Portal Tailândia