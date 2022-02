Carreta “entala” tratos sob o complexo viário do Entrocamento

Uma carreta, placa GVQ7D71 entalou um trator tipo escavadeira ou “raspadeira” sob um dos elevados do complexo viário do Entroncamento, na entrada de Belém. O incidente se registrou por volta das 13h30. Não houve feridos, apenas danos materiais.



De acordo com as informações da Defesa Civil Municipal de Belém, não houve comprometimento da estrutura do elevado,porém o trator sofreu muitos danos na cabine, que ficou amassada, e ainda o pára-brisa que estalou.



Em razão do ocorrido, há congestionamento na entrada de Belém, sentido Icoaraci.

Já foram acionados o Detran, Semob e Corpo de Bombeiros Militar para os procedimentos de praxe até a remoção da carreta e do trator transportado.

A identidade do condutor da carreta ainda não foi fornecida pelas autoridades que atendem a ocorrência.

Imagens: Erison Júnior/Defesa Civil