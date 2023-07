Carreta se acidenta na BR-316 próximo ao anel viário da Independência, em Marituba

Uma carreta tombou na Rodovia BR-316, saindo da Rodovia Alça Viária, em Marituba, região metropolitana de Belém. O acidente ocorreu no final da madrugada e não há registros de vítimas.

As causas do acidente ainda não foram esclarecidas pela Polícia Rodoviária Federal, Semutran e Corpo de Bombeiros, que, no local, tentam reorganizar o complicado tráfego de veículos, fluindo por apenas uma das pistas, o que provoca congestionamento quilométrico no sentido capital interior.

Segundo informações que circulam pelas redes sociais, motoristas estão agoniados em função do engarrafamento que é constante na rodovia por conta das obras do BRT Metropolitano e que, com o acidente, acabou piorando mais ainda.

A Avenida Independência, que liga a zona metropolitana ao centro de Belém, acabou ficando também com o trânsito complicado no sentido Belém-Marituba, já que está muito difícil a travessia que escoa para a BR-316.

O congestinamento é percebido desde o km 04 da rodovia, altura do anel viário das avenidas João Paulo II e Mário Covas, bairro do Conqueiro, em Ananindeua.

Imagem: Reprodução/Redes Sociais