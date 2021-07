Carreteiro morre em acidente em Santa Izabel do Pará: veja o vídeo

Um grave acidente se registrou no Km 36 da Rodovia BR- 316. Um caminhão manobrava do retorno no sentido de Belém quando foi violentamente colhido por uma carreta tipo baú, cujo condutor não diminuiu a velocidade e morreu de forma horrível, preso entre as ferragens da boléia de seu carro.

A grave colisão ocorreu na manhã desta quinta-feira, 29.



Bombeiros foram acionados pela Polícia Rodoviária Federal para resgatar o corpo da vítima que foi removido para o Instituto Médico Legal, órgão do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves em Castanhal.



A PRF não informou o nome da vítima nem do motorista que saia do retorno na hora da colisão, mas esclareceu que o tráfego ficou lento na área devido muitos condutores diminuírem para ver o que estava acontecendo.

Parte da carga de reais que estava no caminhão também ficou espalhada pela pista, o que também exigiu muito trabalho das equipes de resgate.

Até o final da manhã os veículos envolvidos no acidente continuavam no local.