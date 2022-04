Carro bate em moto e mata borracheiro, no bairro da Pedreira￼

Um homem, identificado como Paulo Nelson Rodrigues da Cruz, de 42 anos, morreu durante um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira, 15, no bairro da Pedreira, em Belém. Segundo informações, ele estava em moto que colidiu com um carro na rua Nova, entre as travessas Vileta e Timbó.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado a vários metros de distância e não resistiu aos ferimentos, morrendo no próprio local. Segundo informações, o motorista do carro teria invadido a contramão e estaria apresentando sinais de embriaguez.

Ele foi conduzido à Seccional da Sacramenta, onde foi autuado em flagrante. O carro dele foi depredado por populares. A vítima trabalhava como borracheiro e seria muito conhecida no bairro. Segundo relatos, estaria sem capacete no momento da batida que causou a morte dele.

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Reprodução