Carro bate em mureta de ponte, capota e cai em abismo, matando uma pessoa e ferindo outras três

Acidente grave foi registrado na rodovia BR-155, no município de Eldorado de Carajás. Vítima fatal é o jovem Wlailson do Nascimento Lima, de 22 anos

Um grave acidente de trânsito deixou uma pessoa morta e outras três feridas, uma delas em estado grave, na rodovia BR-155, próximo à Fazenda Peruano, no município de Eldorado dos Carajás, sudeste do Pará, na noite de domingo (18). A vítima fatal é o jovem Wlailson do Nascimento Lima, de 22 anos, que sofreu vários ferimentos na cabeça. Já o amigo dele, o lutador de MMA, Elson Jackson, conhecido como “Coreano”, foi transferido, com ferimentos graves, para o Hospital Municipal de Parauapebas (HMP), onde permanece internado.

De acordo com informações de testemunhas, o grupo de jovens retornava para Parauapebas, depois de um dia de lazer nas praias de Marabá, distante cerca de 168 quilômetros da cidade. O motorista, identificado apenas pelo prenome Marcelo, estaria em alta velocidade, em um Volkswagen Golf branco, quando o veículo bateu na mureta de uma ponte, capotou e caiu em um abismo, à altura do km 70.

Wlailson não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital (Reprodução)

Wlailson Lima sofreu vários ferimentos na região da cabeça, e foi socorrido e levado para o Hospital Municipal de Eldorado dos Carajás, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho da unidade de saúde. Já Elson Jackson foi transferido para o HMP, em estado grave, mas não corre risco de vida.

O automóvel onde as vítimas estavam ficou totalmente destruído após a série de capotamentos, sofrendo perda total. O estado de saúde dos outros dois ocupantes do veículo não foi informado, no entanto, testemunhas afirmaram que eles teriam sofrido apenas ferimentos leves.