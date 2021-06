Equipes do Corpo de Bombeiros e uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal, foram até um trecho conhecido como baixada do S, na BR-316, em Castanhal, prestar socorro a um condutor.

Ele caiu com seu carro dentro de um canal nas margens da rodovia, na noite de ontem, 6. Segundo o jornal Correio do Norte, o trecho estava sinalizado com muretas e cones por conta da cratera do canal que a cada dia fica maior.

Ainda não se sabe o que levou o carro para queda.

Fonte: Ver-o-Fato / Emanuel Maciel