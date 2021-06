Carro cai dentro de canal no bairro da Condor. Vídeo

Uma das cenas que mais se repete no noticiário de Belém é a queda de carros nos canais da cidade. Geralmente esse tipo de acidente ocorre devido a uma rua alagada que impede de ver a profundidade, ou a insistência de trafegar por vias sem condições de passagem.

Nessa noite de sexta-feira, 18, mais um desses casos aconteceu. Dessa vez foi no canal da avenida Generalíssimo Deodoro, no bairro da Condor, porém, causa estranheza cair no local onde as condições da via não são ruins. Além disso, não estava alagado.

Um vídeo gravado por um morador das proximidades, mostra o carro caído e já monitorado por policiais militares. É possível ver que os curiosos desconfiam de embriaguez ao volante.

Veja o vídeo:

Fonte: Ver-o-fato