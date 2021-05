Carro capota após colisão com ambulância que levava paciente, em frente ao Hangar

Apesar do susto, ninguém ficou ferido com gravidade. O motorista do carro de passeio teria furado o sinal vermelho

Um carro modelo Parati, da marca Volkswagen, capotou na noite desta quarta-feira (5), ao colidir com uma ambulância do Samu que trazia paciente de Marituba para o Hospital de Campanha do Hangar, na avenida Dr. Freitas, em Belém. O motorista do carro de passeio teria furado o sinal vermelho.

Ninguém ficou ferido com gravidade. No local, apenas uma técnica de enfermagem sentia dores nos braços, mas logo foi atendida por profissionais da saúde que estavam trabalhando no Hangar.

Segundo o motorista da ambulância, que não quis ser identificado, todos os veículos estavam parados no sinal, mas só o carro de passeio avançou da avenida Brigadeiro Protásio para seguir pela Duque de Caxias. “Eu acho que ele vinha distraído e não percebeu que ele deveria ter parado”, contou. Os ocupantes do carro não quiseram se defender.