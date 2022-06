Carro capota duas vezes com família dentro na BR-230, em Marabá

Na manhã do domingo (26), um acidente de trânsito foi registrado na BR-230 (Rodovia Transamazônica), no Núcleo Cidade Nova, em Marabá, no sudeste do Pará. Uma caçamba teria avançado a via preferencial e colidido contra um automóvel, no qual trafegava uma família, à altura da Praça do Idoso, no perímetro urbano da cidade. O carro capotou duas vezes com os passageiros dentro.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no automóvel havia quatro passageiros: um casal e dois filhos pequenos, sendo um de quatro e outro de três anos de idade. A mulher ficou ferida e precisou ser socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Municipal de Marabá (HMM). Já o homem e as crianças não apresentaram ferimentos.

Ainda segundo a PRF, o motorista do carro não é habilitado e estava voltando de um supermercado no logradouro público quando foi surpreendido pela caçamba, cujo motorista teria alegado aos policiais rodoviários não ter visto o veículo passando na rodovia. As crianças não usavam cadeirinha.

Um Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) foi registrado pela PRF no local.

