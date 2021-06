Carro capota na avenida Centenário e deixa o trânsito lento

Nas manhãs, a avenida Centenário é uma das principais vias acesso de quem vai rumo ao centro de Belém. Por lá passam linhas de ônibus que vem do Distrito de Icoaraci e de Ananindeua.

Portanto, qualquer obstrução pode representar lentidão no trânsito, consequentemente muita dor de cabeça e atraso para compromissos. Mas geralmente o fluxo costuma ser bom na avenida, mesmo nos horários de maior movimentação.

Contudo, na manhã desta terça-feira, 8, foi diferente. Um carro, não se sabe ainda por qual motivo, capotou próximo ao primeiro semáforo de quem trafega no sentido Belém, no bairro do Bengui.

Segundo a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB), o capotamento não deixou vítimas fatais. Porém, o trânsito na área ficou complicado, influenciando no engarrafamento das avenidas Augusto Montenegro e Independência.

Fonte: Ver-o-Fato / Por: Emanuel Maciel