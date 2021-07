Carro capota na BR-155, mata mulher e fere duas crianças em Xinguara

As vítimas voltavam de um balneário na tarde deste domingo (4) na rodovia federal que corta o sudeste do Pará

Populares informaram que o acidente que matou Luzely Alves dos Santos, de 48 anos, e feriu duas crianças, aconteceu na tarde deste domingo (4), na estrada Vicinal da Rio Vermelho, que liga a BR-155 ao Distrito São José do Araguaia, no município de Xinguara, no sudeste do Pará. As vítimas voltavam do balneário conhecido como Pontão, quando o motorista perdeu o controle e o veículo capotou várias vezes. Com informações do site Zé Dudu.

Luzely Santos era dona de uma de um salão de beleza, e por seu ofício era bastante conhecida em Xinguara, onde residia na rua Tapajós, no centro da cidade.

Com a capotagem, Luzely foi arremessada do carro e morreu na hora. As duas crianças, que estavam no mesmo veículo com a comerciante, tiveram ferimentos leves e foram levadas para o Hospital Municipal de Xinguara e passam bem. Não há informação, no entanto, sobre o estado de saúde do motorista do carro.

A BR-155 é uma rodovia federal, que estende-se pelo sudeste do estado do Pará, ligando localidades entre os municípios de Redenção e Marabá.

Segundo testemunhas, as vítimas voltavam de um domingo de lazer no Pontão, balneário às margens do Rio Araguaia. Em dado momento, o condutor perdeu o controle e o carro capotou várias vezes, ficando praticamente inutilizado.