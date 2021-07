Não houve feridos, segundo testemunhas.

Um carro colidiu com um poste de iluminação pública na tarde desta terça (27) em Belém. O veículo ficou parcialmente destruído.

O acidente ocorreu na av. Augusto Montenegro, próximo ao conjunto Sol Dourado.

De acordo com testemunhas, apesar do susto, ninguém ficou ferido. O trânsito não chegou a ser prejudicado na via, que é um dos principais acessos ao distrito de Icoaraci.