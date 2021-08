Carro com som potente pega fogo após curto-circuito, em Salinas: veja o vídeo

Quem vai até as belíssimas praias de Salinópolis já deve ter percebido que, além de carros na faixa de areia, muitos usuários aproveitam para botar para ampliar a potência de seus sons automotivos que embalam festas que invadem a madrugada, mas também geram reclamações e multas por poluição sonora.

Um dos donos desses carros acabou passando por uma infelicidade neste final de semana, pois um curto-circuito acabou destruindo completamente seu veículo e toda aparelhagem de som. O carro estava sendo transportado por um guincho quando começou a apresentar as chamas, tendo que ser colocado no acostamento da via para evitar danificar o outro veículo.

Segundo informações, o prejuízo gira em torno de 200 mil reais. Por conta disso, uma vaquinha online está sendo organizada nas redes sociais na página Altamira Som Automotivo.

Veja o vídeo:

Fonte: Ver-o-fato