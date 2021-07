Carro de corrida de Caio Castro é avaliado em mais de um milhão e ainda tem recado de Grazi

Caio Castro contou com seu desempenho, a torcida de Grazi Massafera, concentração e umcarrão que vale cerca de R$ 1,3 milhão. O Porsche que o ator pilota é uma máquina que em algumas categorias pode chegar entre 300km e 500km por hora.

Após o terceiro lugar no pódio de sua segunda prova, Caio chegou ao lugar mais alto no último domingo, vencendo a terceira bateria do campeonato, que existe no Brasil desde 2005.

Caio foi contratado de uma equipe em setembro do ano passado e fez algumas corridas preliminares, mais como treinamento para a temporada deste ano. Apesar das cifras espantosas que o esporte tem, ele não precisou desembolsar o valor do carro.

Fonte: O Liberal