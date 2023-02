Carro de escola de samba bate em grade e atinge público

Neste domingo (19), ocorreu o primeiro dos desfiles das escolas de samba do grupo especial do Rio de Janeiro, com participação do Acadêmicos do Grande Rio, Unidos da Tijuca, Estação Primeira de Mangueira, Império Serrano, Mocidade Independente de Padre Miguel e a escola Acadêmicos do Salgueiro. O quarto carro alegórico da Grande Rio bateu na grade do setor 1, comprimindo pessoas e componentes da escola que estavam na avenida. As informações são do jornal Extra.

O incidente causou pânico e gritaria.O carro teve dificuldades para manobrar em razão de sua extensão e largura.

– De dentro da alegoria, uma mãe gritou desesperada avisando que a filha havia caído com a colisão e chorando pedia para não movimentarem mais o carro. Depois de mais uma manobra de ré, a alegoria ajustou a direção e seguiu pela Sapucaí. – reportou o jornal carioca.

Foliões que estava na arquibancada ficaram nervosos.

— A sorte foi que as pessoas atingidas reagiram rápido, vi que algumas subiram em cima do carro e conseguiram se proteger. O carro não parou assim que bateu, continuou e tentou avançar ainda, mas com a gritaria eles pararam e outros ajudaram a o empurrar e o afastar da grade — disse uma mulher, que assistia ao desfile.

