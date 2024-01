Carro de funerária com corpo de vítima de acidente bate em dois veículos a caminho do velório

Um carro funerária se envolveu em um acidente envolvendo outros dois veículos na BR-153 próximo ao município de Brasilândia nesta quarta-feira (17). Por coincidência, a batida aconteceu quando a funerária transportava o corpo de Celeide Rodrigues Santiago Lopes, de 48 anos, que morreu vítima de um acidente na mesma rodovia, após ficar 20 dias internada.

A comerciante era moradora de Guaraí, para onde o corpo estava sendo transportado. Ela passou vinte dias internada no Hospital Regional de Araguaína (HRA), mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), o marido de Celeide, de 43 anos, que estava com ela no acidente do dia 28 de dezembro, segue internado no HRA e está sendo acompanhado pela equipe médica sem previsão de alta.

O motorista da funerária disse que na ocasião a pista estava molhada em razão da chuva e o carro acabou derrapando próximo a um quebra-molas. Ele e as outras pessoas envolvidas no acidente não sofreram lesões.

Após o acidente foi feito a troca de veículos e o corpo de Celeide foi levado para o velório em Guaraí. O enterro aconteceu manhã desta quinta-feira (18) no mesmo município.

Fonte: G1 Tocantins/Foto: Reprodução/redes sociais