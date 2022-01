Carro de funerária vai parar em baixo de ponte na Transamazônica

Na manhã da quarta-feira (12), o carro de uma funerária do município de Altamira foi parar em baixo de uma ponte na BR-230 (Rodovia Transamazônica). O motorista do veículo teria perdido o controle da direção e caído no local.

A empresa informou que o acidente ocorreu após o motorista sair do município de Uruará, para buscar um corpo, mas no meio da estrada, por causa da chuva e da lama, ele perdeu a direção, caindo entre duas pontes sobre o Rio Cachoeirinha.

Dentro do veículo, estava apenas o motorista, que não teve ferimentos graves.

Fonte: Portal Debate Carajás, com Roma News