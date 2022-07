Carro de luxo desliza em curva e invade calçada na Doca: Veja o Vídeo

Circula nas redes sociais o vídeo de um carro de luxo bastante danificado após uma batida na avenida Visconde de Souza Franco, a Doca, no bairro do Umarizal, em Belém. Relatos de testemunhas apontam que o condutor perdeu o controle após fazer uma manobra arriscada, conhecida como ‘drift’. Ninguém ficou ferido.

O ‘drift’ ou ‘drifting’, é uma técnica de direção de carros que consiste em deslizar nas curvas escapando a traseira, girar o volante para que as rodas dianteiras estejam sempre em uma direção oposta a curva, controlando o nível de derrapagem, fazendo o carro literalmente andar de lado.

É como se fosse o popularmente conhecido ‘cavalo-de-pau’, só que sem deixar o carro parar na curva. Esse tipo de manobra é bastante praticada por carros de luxo na curva entre Doca e Rua Boaventura da Silva. Parece ser uma forma de exibição que, inclusive, é compartilhada nas redes sociais.

Mas no vídeo, que teria sido gravado na noite de ontem, 9, a manobra não deu certo e por sorte não havia ninguém na calçada de uma farmácia. Porém, como é possível ver nas imagens, o local costuma ser ponto de repouso para pessoas em situação de rua, que não estavam por lá no momento do acidente.

Um homem que costuma dormir na calçada aparece nas imagens assustado. Também é possível ver o condutor de veículo, que parece estar acompanhado de uma mulher. O carro está bastante danificado e com o sistema de air-bag ativado.

