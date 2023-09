Carro de luxo fica pendurado após atravessar parede de prédio; assista

O momento em que um carro de luxo fica pendurado na lateral de um prédio gerou grande repercussão e impressionou os internautas no último final de semana. O caso aconteceu em um bairro nobre de Vila da Serra, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, no último sábado, 23.

No vídeo, é possível observar o veículo indo em direção à parede, bater e quebrar o concreto do estacionamento. Após colidir, o carro ficou pendurado com as rodas dianteiras do lado de fora do prédio e as traseiras erguidas. Ninguém ficou ferido.

⚠️Por Pouco: motorista bate em mureta de estacionamento no último andar de prédio e carro fica pendurado.🧐 pic.twitter.com/CHivFfY5Qg — O Cussigh🗯🌟🌟🌟🇧🇷 (@OCussigh) September 27, 2023

Fonte: Roma News/Reprodução/Redes Sociais