Carro de Wanderley Andrade fica destruído em acidente na capital do Amazonas

O cantor paraense Wanderley Andrade ficou surpreso ao tomar conhecimento, na manhã desta terça-feira, 17, que seu carro, tipo Jippe Pajero, se envolveu em um acidente com vítima fatal, de madrugada, na na Avenida Torquato Tapajós, zona centro-sul de Manaus. Morreu, na hora, o jovem de 26 anos, Rafael Barros, que dirigia o veículo na hora do desastre.

Andrade não estava no veículo. Ele deixou o carro em uma oficina para fazer plotagem e o carro deveria ter sido entregue ontem, segunda-feira, 16, o que não aconteceu. De madrugada, o funcionário da oficina, Rafael Barros, pegou o veículo e saiu, tendo se envolvido em um acidente ainda de causas indefinidas.

Por meio de suas redes sociais, o cantor Wanderley Andrade disse não ter autorizado ninguém a usar seu carro e contou que deixou na oficina apenas para fazer a plotagem. Ele se disse nervoso com o fato, posto que isso nunca havia ocorrido com ele que, agora, está procupado com as vítimas. O cantor disse que o carro, ele trabalha e depois recupera tudo de novo, mas que a vida das pessoas é muito mais importante.

Imagem: Reprodução