Carro desgovernado se projeta em objeto fixo perto da pista de pouso do Aeroporto Internacional de Belém

Um acidente com danos materiais se registrou na manhã desta segunda-feira, 05, na Avenida Arthur Bernardes, próximo à pista de pouso do Aeroporto Internacional de Belém, em Val-de-Cans. Um automóvel Fiat Mob, de cor branca, se desgovernou e colidiu com um objeto fixo na margem da pista.

Segundo informações da Superintendêndia Executiva de Mobilidade Urbana – Semob, não houve feridos, apenas danos materiais.

As causas do acidente são desconhecidas, mas o veículo ficou bastante avariado. O nome do condutor do carro também não foi informado.

Uma viatura de resgate do Corpo de Bombeiros Militar se destacou até o local do acidente, para o caso de vítimas feridas. As informações na área dão conta de que um pneu teria estourado, provocando o acidente, o que, no entanto, não chegou a ser confirmado.

Imagens: Jorge Nascimento/Ronabar