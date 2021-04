Carro é ‘engolido’ por cratera aberta no bairro de Nazaré, em Belém

Buraco foi feito pela Companhia de Saneamento do Pará, que realiza obras em tubulações na capital paraense

Um carro modelo HB20 caiu, na tarde deste domingo (18), em um buraco aberto para a realização de uma obra da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa). O acidente aconteceu um casal na Travessa Benjamin Constant, esquina com a Avenida Gentil Bitencourt, no bairro de Nazaré, em Belém. Ninguém ficou ferido.

Akira Onuma (O Liberal)

“Ele adernou mais, depois que a água cercou. Eu vinha pela Benjamin Constant, a água da chuva encobriu o buraco. Agora, que a polícia veio e colocou essa sinalização. Minha mulher e eu estamos bem, graças a Deus, e o meu carro está no seguro, então está tudo bem”, disse o motorista que só se identificou com o prenome de Carlos, para a equipe da Redação Integrada, de O Liberal, logo após o acidente.

Moradores da área, de fato, confirmaram que a sinalização da obra estava caída, e foi o que atrapalhou Carlos de visualizar o buraco. Ainda segundo os moradores, a obra não recebe manutenção há dias.

O veículo já foi removido do local; veja o vídeo enviado pela internauta Paloma Panzutti:

Em nota sobre o caso, a Cosanpa respondeu que: “A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informa que a área estava sinalizada. Não houve feridos e que a Companhia irá acompanhar a apuração que irá identificar como e o que ocasionou o acidente.”