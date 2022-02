Carro é invadido e levado por quatro bandidos no Telégrafo

Câmeras de segurança gravaram o momento em que um quarteto de jovens armados com um simulacro cercaram ameaçadoramente um automóvel Fiat Uno de cor cinza e invadiram o veículo obrigando o motorista a seguir com eles.



O fato se passou na noite de ontem na Passagem Leitão, aos fundos do Supermercado Formosa, no bairro do Telégrafo, em Belém.



No vídeo que circula pelas redes sociais, os jovens caminham pela Passagem Leitão e lançam o ataque ao verem o veículo. Eles ameaçaram depredar o carro com o simulacro e o condutor se viu sem ação para reagir e fugir.

Até o momento não obtivemos informações sobre a vítima que conduzia o veículo.

Foto: Reprodução Internet