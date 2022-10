Carro-forte é interceptado por bandidos na rodovia BR-155, em Marabá

Um veículo tipo carro-forte blindado, que transportava valores de Marabá para Parauapebas, no sudeste do Estado do Pará, foi emboscado por quatro homens em um carro particular que o explodiram na manhã desta segunda-feira, 03. O ataque se passou na Rodovia BR-155, altura da Vila Sororó, em Marabá.

Segundo informações da Polícia Civil, ao se verem emboscados pelos assaltantes, os funcionários da transportadora ainda abriram fogo contra os bandidos que, em ato contínuo, explodiram o carro-forte. O cofre com os valores, em razão da explosão, foi parar no outro lado da pista, as os assaltantes não conseguiram abri-lo e acabaram por abandonar tudo sem nada levar.

Para a empresa de transportes de valores restou o prejuízo com o carro destruído na estrada. Um dos seguranças chegou a se ferir, mas a Polícia não deu detalhes acerca de seu estado, nem sobre quanto era transportado para a cidade de Parauapebas.

O caso será apurado por meio da Seccional Urbana de Marabá, onde os empregados da transportadora prestaram depoimento no final da manhã de hoje.