Carro particular fica completamente destruído após colidir com carreta, na BR-230

Acidente chamou a atenção dos moradores de São Domingos do Araguaia. Apesar do susto, os envolvidos sofreram apenas ferimentos leves

Um grave acidente chamou a atenção de moradores do município de São Domingos do Araguaia, sudeste do Pará, pela forma como um dos veículos envolvidos ficou destruído. No final da tarde desta quarta-feira (18), na rodovia BR-230, próximo à Vila Primeiro de Março, uma carreta bateu de frente com um carro de passeio, que ficou irreconhecível após a colisão. Apesar do susto, o motorista do automóvel, que não teve a identidade divulgada, sofreu apenas ferimentos leves. As informações foram divulgadas no portal Debate Carajás.

Testemunhas relataram às autoridades que o carro particular teria forçado uma ultrapassagem, quando bateu de frente com a carreta. A pancada foi tão forte que deixou o carro aos pedaços, espalhados às margens da Rodovia Transamazônica, distante cerca de 17 quilômetros de Marabá. O motor do veículo foi arremessado a vários metros de distância.

Com a colisão, a parte frontal do veículo foi totalmente arrancada e dividida em várias partes. Já a frente da carreta baú, branca, ficou bastante avariada. Ainda segundo o relato de testemunhas, o irmão do condutor do carro chegou ao local e resgatou o parente. Ele teria ficado chocado ao ver o veículo no estado em que ficou.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e realizou a perícia no local do acidente. O motorista da carreta teria sofrido apenas escoriações leves. “Muita sorte escapar sem ferimentos graves em um acidente como este”, disse uma testemunha, que preferiu não ser identificada.

Motor do veículo foi arremessado a metros de distância (Reprodução)